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Московское «Динамо» обменяет защитника Сергиенко

Московское «Динамо» обменяет защитника Сергиенко
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов поделился мнением о ситуации с защитником Юрием Сергиенко.

«Все видят ситуацию по Сергиенко. Мы не будем уходить от этого вопроса. Да, мы планируем обменять этого защитника. К сожалению, по нашим умозаключениям он не проходит в наш состав. Мы будем искать ему другой клуб. Это хоккей. У нас пришёл Михал Чайковски, и всех защитников оставить мы не можем. Будем искать Юрию другое место работы», — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, Сергиенко стал частью обмена между «Динамо» и уфимским «Салаватом Юлаевым». «Салават» получил денежную компенсацию, а «Динамо» — Сергиенко и права на Сергея Бойкова, выступающего последние годы в системе «Колорадо Эвеланш».

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