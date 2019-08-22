Московское «Динамо» обменяет защитника Сергиенко

Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов поделился мнением о ситуации с защитником Юрием Сергиенко.
«Все видят ситуацию по Сергиенко. Мы не будем уходить от этого вопроса. Да, мы планируем обменять этого защитника. К сожалению, по нашим умозаключениям он не проходит в наш состав. Мы будем искать ему другой клуб. Это хоккей. У нас пришёл Михал Чайковски, и всех защитников оставить мы не можем. Будем искать Юрию другое место работы», — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, Сергиенко стал частью обмена между «Динамо» и уфимским «Салаватом Юлаевым». «Салават» получил денежную компенсацию, а «Динамо» — Сергиенко и права на Сергея Бойкова, выступающего последние годы в системе «Колорадо Эвеланш».
- 22 августа 2019
-
18:15
-
18:11
-
18:03
-
18:01
-
17:56
-
17:49
-
17:46
-
17:35
-
17:23
-
17:20
-
17:17
-
16:34
-
16:11
-
15:58
-
15:22
-
15:00
-
14:36
-
14:17
-
14:00
-
13:55
-
13:34
-
13:23
-
12:43
-
12:32
-
12:30
-
12:15
-
12:01
-
11:48
-
11:40
-
11:10
-
10:49
-
10:34
-
10:23
-
09:54
-
09:31