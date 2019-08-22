Скудра: у «Трактора» последний шанс посмотреть ребят, на которых надеется

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра подвёл итоги матча с «Куньлунь Ред Стар» (3:4 ОТ).



«Это у нас реально последний такой шанс посмотреть, на кого мы можем по-настоящему надеяться, потому что на домашнем турнире мы по объективным причинам не смогли проверить всех ребят. Играли чуть более оптимальным составом, наверное. Здесь мы решили дать ребятам сыграть, всему нашему ближайшему резерву, обойме. Посмотреть не только индивидуально на игроков, но и на то, кто возьмёт лидерство на себя. Когда ты вливаешься в коллектив с основными ребятами – это одно, но когда есть масса ребят, которые из Высшей лиги и цепляются за состав, – это совсем другое. Такое решение приняли, хотели посмотреть ребят вместе, как они могут сыграть против «Куньлунь Ред Стар». Скоро мы туда поедем. Очень вероятно, что придётся некоторым ребятам против них выходить.



0:2 мы не хотим проигрывать изначально, но ребята не сложили рук. Три на пять мы выстояли, были моменты непростые. Где-то нужно было обороняться, у противника почти оптимальный состав. Ребята оборонялись все, почувствовали свои силы в атаке. Мне понравилось, что мы забили два хороших гола с пятака. Это уже о многом говорит. Второй и третий периоды были хорошими», — цитирует тренера официальный сайт клуба.