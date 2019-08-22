«Металлург» разгромил «Сибирь», забросив шесть шайб

Магнитогорский «Металлург» одержал разгромную победу над новосибирской «Сибирью» в матче мемориала Ивана Ромазана, встреча завершилась со счётом 6:0. Ранее на турнире прошёл матч челябинского «Трактора» и китайского «Куньлунь Ред Стар», «драконы» взяли верх со счётом 4:3 ОТ.



Счёт в матче был открыт на четвёртой минуте, удачным броском отметился нападающий «Металлурга» Роман Любимов. На 19-й минуте форвард Эрик О`Делл упрочил преимущество команды Йозефа Яндача. В следующие 20 минут магнитогорский клуб забросил ещё две шайбы усилиями Брэндона Козуна и Дениса Паршина. Два гола «Металлург» забил и в третьем периоде, отличились форвард Сергей Мозякин и оформивший дубль О`Делл.

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