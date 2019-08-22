«Металлург» разгромил «Сибирь», забросив шесть шайб
Магнитогорский «Металлург» одержал разгромную победу над новосибирской «Сибирью» в матче мемориала Ивана Ромазана, встреча завершилась со счётом 6:0. Ранее на турнире прошёл матч челябинского «Трактора» и китайского «Куньлунь Ред Стар», «драконы» взяли верх со счётом 4:3 ОТ.
Счёт в матче был открыт на четвёртой минуте, удачным броском отметился нападающий «Металлурга» Роман Любимов. На 19-й минуте форвард Эрик О`Делл упрочил преимущество команды Йозефа Яндача. В следующие 20 минут магнитогорский клуб забросил ещё две шайбы усилиями Брэндона Козуна и Дениса Паршина. Два гола «Металлург» забил и в третьем периоде, отличились форвард Сергей Мозякин и оформивший дубль О`Делл.
Мемориал имени Ивана Ромазана
22 августа 2019, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
6 : 0
2:0, 2:0, 2:0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Любимов (Антипин, Неколенко) – 03:48 (5x5), 2:0 – О'Делл (Козун) – 18:34 (5x5), 3:0 – Козун (Кулёмин) – 30:35 (5x4), 4:0 – Паршин (Верещагин) – 32:22 (5x5), 5:0 – О'Делл (Постма, Береглазов) – 41:59 (5x5), 6:0 – Мозякин (Паршин) – 52:41 (5x4)
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