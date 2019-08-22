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Кравец: Артюхин выйдет на лёд, когда поправится

Кравец: Артюхин выйдет на лёд, когда поправится
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец подвёл итоги матча с московским «Динамо» (1:4) на предсезонном Кубке мэра Москвы.

«Мы тоже долго тренировалось на маленьких площадках. В этом матче все решила игра в неравных составах. 18 минут в меньшинстве – это для нас очень много. Такой команде как «Динамо» нельзя давать столько шансов. В целом же ребята старались, работали. Надо больше забивать и меньше пропускать.

Спор после шайбы Полыгалова? Мы не расслышали подсказок от своих аналитиков. Но потом нам сказали, что офсайда не было.

Финская тройка в большинстве? Будут забрасывать, будут и играть.

Артюхин как поправится, так и сыграет», — приводит слова специалиста официальный сайт подмосковной команды.

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