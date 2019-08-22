ЦСКА победил «Спартак» в московском дерби

Хоккейный клуб ЦСКА оказался сильнее «Спартака» в московском дерби, проходившем на предсезонном Кубке мэра Москвы, встреча завершилась со счётом 5:2. Подопечные Олега Знарка потерпели своё первое поражение в межсезонье.



Счёт в дерби был открыт на 12-й минуте — точный бросок на свой счёт записал нападающий «армейцев» Михаил Григоренко. На экваторе встречи форвард ЦСКА Кирилл Капризов упрочил преимущество действующего обладателя Кубка Гагарина. Вскоре «Спартак» отыграл одну шайбу усилиями нападающего Александра Хохлачёва. На старте третьего периода форварды Сергей Андронов и Павел Карнаухов увеличили отрыв ЦСКА до трёх голов. До конца матча соперники обменялись голами Каспарса Даугавиньша и Александра Попова.

Черчесов посетил раздевалку хоккейного «Спартака» и дал установку на дерби