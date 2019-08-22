ЦСКА победил «Спартак» в московском дерби
Хоккейный клуб ЦСКА оказался сильнее «Спартака» в московском дерби, проходившем на предсезонном Кубке мэра Москвы, встреча завершилась со счётом 5:2. Подопечные Олега Знарка потерпели своё первое поражение в межсезонье.
Счёт в дерби был открыт на 12-й минуте — точный бросок на свой счёт записал нападающий «армейцев» Михаил Григоренко. На экваторе встречи форвард ЦСКА Кирилл Капризов упрочил преимущество действующего обладателя Кубка Гагарина. Вскоре «Спартак» отыграл одну шайбу усилиями нападающего Александра Хохлачёва. На старте третьего периода форварды Сергей Андронов и Павел Карнаухов увеличили отрыв ЦСКА до трёх голов. До конца матча соперники обменялись голами Каспарса Даугавиньша и Александра Попова.
Кубок мэра Москвы
22 августа 2019, четверг. 19:20 МСК
ЦСКА
Москва
5 : 2
1:0, 1:1, 3:1
Спартак
Москва
1:0 – Григоренко (Вей, Нестеров) – 11:00 (5x4), 2:0 – Капризов (Григоренко, Нестеров) – 29:00 (5x4), 2:1 – Талалуев (Хохлачёв, Вишневский) – 32:00 (5x5), 3:1 – Андронов (Сорокин, Мамин) – 43:00 (5x5), 4:1 – Карнаухов (Мамин, Нестеров) – 45:00 (5x5), 4:2 – Ганзл (Даугавиньш, Карсумс) – 51:00 (5x5), 5:2 – Попов (Киселевич, Окулов) – 58:00 (5x5)
Черчесов посетил раздевалку хоккейного «Спартака» и дал установку на дерби
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