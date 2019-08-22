О`Делл: Мозякин и Козун сделали всё прекрасно, мне оставалось не промахнуться
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Эрик О`Делл подвёл итоги встречи с новосибирской «Сибирью» (6:0). Форвард проводил дебютную игру перед домашними трибунами в Магнитогорске, записав на свой счёт дубль.
«Это здорово, рад окунуться в атмосферу магнитогорского стадиона. Нас громко поддерживали сегодня. Провели отличный матч: надёжно сыграли в обороне, реализовали свои моменты. Нервничал ли перед дебютным матчем в Магнитогорске? Нет, нисколько. Настраивался как обычно, хотел сыграть максимально полезно. Дубль? Спасибо партнерам – Брендон Козун и Сергей Мозякин сделали всё прекрасно, мне оставалось лишь не промахнуться по воротам», — приводит слова форварда официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
- 22 августа 2019
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