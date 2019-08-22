Знарок: визит Черчесова — не акция, мы с ним друзья
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал визит главного тренера футбольной сборной России Станислава Черчесова в раздевалку команды перед матчем с ЦСКА (5:2). Черчесов напомнил игрокам, что несколько дней назад футбольный «Спартак» обыграл армейцев (2:1) в чемпионате России. Вместе с наставником хоккейного клуба Олегом Знарком Черчесов пообщался с хоккеистами и дал предматчевую установку.
«Нахождение Черчесова в раздевалке перед матчем – это не акция. Мы с ним друзья, созваниваемся, общаемся. Я ему сказал: «Ты же спартаковский, приходи тогда, поддержи команду». Получилось очень хорошо, благодарен ему. Мы ещё перед футбольным чемпионатом мира начали дружить», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Черчесов посетил раздевалку хоккейного «Спартака» и дал установку на дерби
- 22 августа 2019
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