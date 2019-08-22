Знарок: у «Спартака» много проблем, выводы будут соответствующие
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги матча с ЦСКА (2:5).
«Сегодняшняя игра показала, что проблем много у нас. И выводы, наверное, будут соответствующие. Играли с хорошей командой. У нас многое не получилось. Будем работать и стараться, чтобы в дальнейшем выйти из этой ситуации. Команда только строится. Что-то у нас получается, что-то нет. Думаю, что всё у нас в итоге будет хорошо. У нас отличные игроки, уверен, что мы сплотимся и пойдём только вперёд.
Жамнов говорил, что можем взять шестого иностранца? А у нас не получилось. Мы уже нашли игрока, не буду открывать все карты, но не получилось взять, кого хотели. Возможность продолжаем держать в голове», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
ЦСКА победил «Спартак» в московском дерби
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