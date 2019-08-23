Молодёжная сборная России обыграла Чехию в Перми

Молодёжная сборная России встречалась с Чехией на Турнире четырёх наций, который проходит в Перми. Игра закончилась со счётом 4:1 в пользу Валерия Брагина.



В первом периоде ворота чешской команды поразил Павел Дорофеев, во втором игровом отрезке преимущество россиян укрепил Кирилл Марченко. В начале третьей двадцатиминутки Иван Морозов в третий раз огорчил чешскую сборную, на что соперник ответил голом Мартина Ланга. На последних минутах окончательный счёт установил Александр Романов.

На последнем чемпионате мира подопечные Брагина заняла третье место, обыграв в матче за бронзовые медали хоккеистов сборной Швейцарии. В полуфинале российская молодёжка уступила с минимальным счётом американским сверстникам.