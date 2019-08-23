Молодёжная сборная России обыграла Чехию в Перми
Молодёжная сборная России встречалась с Чехией на Турнире четырёх наций, который проходит в Перми. Игра закончилась со счётом 4:1 в пользу Валерия Брагина.
В первом периоде ворота чешской команды поразил Павел Дорофеев, во втором игровом отрезке преимущество россиян укрепил Кирилл Марченко. В начале третьей двадцатиминутки Иван Морозов в третий раз огорчил чешскую сборную, на что соперник ответил голом Мартина Ланга. На последних минутах окончательный счёт установил Александр Романов.
На последнем чемпионате мира подопечные Брагина заняла третье место, обыграв в матче за бронзовые медали хоккеистов сборной Швейцарии. В полуфинале российская молодёжка уступила с минимальным счётом американским сверстникам.
Товарищеские матчи (сборные)
23 августа 2019, пятница. 16:00 МСК
Россия U20
4 : 1
1:0, 1:0, 2:1
Чехия U20
1:0 – Дорофеев (Морозов, Денисенко) – 12:17 (5x5), 2:0 – Марченко (Журавлёв, Морозов) – 27:39 (5x5), 3:0 – Морозов (Денисенко) – 43:07 (5x5), 3:1 – Ланг (Блюмель, Стржондала) – 48:31 (5x5), 4:1 – Романов – 54:48 (en)
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