Канадский хоккеист пошутил над дисквалифицированным Кузнецовым

Бывший нападающий «Сибири» и «Северстали» Зак Бойчак прокомментировал дисквалификацию форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина, которую наложила ИИХФ.



«Теперь празднование голов Кузнецова приобретает новый смысл», — написал Бойчак в «Твиттере», сопроводив сообщение изображениями птиц. На сленге слово bird также можно перевести, как «пакет кокаина».

Положительный результат дала допинг-проба Евгения, взятая на чемпионате мира 2019 года. Запрещённое вещество (кокаин) было обнаружено в допинг-пробе, которая была взята 26 мая 2019 года после матча между Россией и Чехией. Российский форвард не стал требовать вскрытия пробы B. Срок дисквалификации истечёт 12 июня 2023 года.