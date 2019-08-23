Канадский хоккеист пошутил над дисквалифицированным Кузнецовым
Бывший нападающий «Сибири» и «Северстали» Зак Бойчак прокомментировал дисквалификацию форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина, которую наложила ИИХФ.
«Теперь празднование голов Кузнецова приобретает новый смысл», — написал Бойчак в «Твиттере», сопроводив сообщение изображениями птиц. На сленге слово bird также можно перевести, как «пакет кокаина».
Положительный результат дала допинг-проба Евгения, взятая на чемпионате мира 2019 года. Запрещённое вещество (кокаин) было обнаружено в допинг-пробе, которая была взята 26 мая 2019 года после матча между Россией и Чехией. Российский форвард не стал требовать вскрытия пробы B. Срок дисквалификации истечёт 12 июня 2023 года.
Как жить дальше? 8 главных вопросов по делу Кузнецова
И ответы. Дисквалификация ИИХФ страшная, но не всё так плохо для форварда «Вашингтона».
- 23 августа 2019
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