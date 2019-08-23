Тренер «Сочи»: матч со СКА получился, ребята проявили бойцовские качества

Тренер вратарей «Сочи» Яри Каарела подвёл итоги матча со СКА (1:3) на турнире имени Николая Пучкова, который проходит в Санкт-Петербурге. Черноморская команда потерпела первое поражение на турнире, а питерский клуб одержал вторую победу подряд.



«Мы должны гордиться своими игроками — за четыре дня они провели три матча и при этом ещё и проделали путешествие из Чехии в Петербург. Мы наработали немало хорошего. Считаю, что матч у нас получился, ребята проявили бойцовские качества.



Хоккей на маленьких площадках, таких, как сейчас есть в Петербурге, стал более интересным для игроков, болельщиков и тренеров. Всё стало быстрее. Это шаг вперёд для нас», — передаёт слова Каарелы корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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