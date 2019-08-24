Ковальчук показал, как готовится к новому сезону

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук опубликовал в своём «инстаграме» видео, в котором показал, как готовится к новому сезону.

Ковальчук вернулся в Национальную хоккейную лигу перед сезоном-2018/19, выбрав предложение трёхлетнего контракта с «Лос-Анджелес Кингз». С сезона-2013/14 форвард выступал за СКА, в составе которого дважды завоевал Кубок Гагарина и один раз выиграл регулярный чемпионат КХЛ. В составе сборной России форвард выиграл ОИ-2018, а также стал чемпионом мира.

Форвард был капитаном сборной России на ЧМ-2019 по хоккею. В 10 матчах он набрал 5 (2+3) очков и заработал показатель полезности "+3". Сборная России на турнире заняла третье место.

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