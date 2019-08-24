Капризов — о карьере: последний год контракта — стимул показать себя

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов рассказал о желании проявить себя в последний год контракта с клубом.



«Естественно, последний год контракта – стимул показать себя. Каждый матч хочется лучше играть, это дополнительная мотивация. Всегда хочется большего, стараешься идти от гола к голу. Самое главное, чтобы команда при этом побеждала, иногда думаю не о своем голе, а о команде и как правильно сыграть на результат», — цитирует Капризова ТАСС.

В минувшем розыгрыше Кубка Гагарина олимпийский чемпион провёл 19 матчей. Он забросил четыре шайбы, включая гол в заключительной игре сезона, и отдал 10 результативных передач при показателе полезности «+5». ЦСКА впервые в истории стал победителем турнира, обыграв в финальной серии «Авангард» со счётом 4-0.

Права в НХЛ на российского нападающего принадлежат «Миннесоте Уайлд». Ранее появилась информация, что новоиспечённый генеральный менеджер «Уайлд» Билл Герин планирует совершить поездку в Россию, чтобы встретиться с Капризовым.