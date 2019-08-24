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СВС: Беттмэн может наказать Кузнецова так же, как отстранил Войнова

СВС: Беттмэн может наказать Кузнецова так же, как отстранил Войнова
Хоккей / НХЛ 0

Обозреватель телеканала СВС Джесси Кампиготто прокомментировала возможное наказание со стороны НХЛ для Евгения Кузнецова, чья майская допинг-проба на кокаин оказалась положительной.

«Если учесть формулировку в коллективном соглашении, касающуюся употребления наркотических веществ, то маловероятно, что НХЛ накажет Кузнецова за положительный тест на кокаин, не говоря уже о том, что этот тест был сделан другой организацией. Но у комиссара лиги Гэри Беттмэна есть кое-что в заднем кармане.

То же коллективное соглашение содержит пункт, который даёт комиссару право наказывать игроков за поведение вне льда, которое «наносит ущерб репутации или благополучию лиги или игре в хоккей». Это невероятно широкий диапазон трактовки и возможных наказаний. Игроки могут быть оштрафованы, отстранены или даже аннулированы их контракты. Именно так НХЛ удалось отстранить защитника «Лос-Анджелес Кингз» Вячеслава Войнова после того, как он был обвинён в домашнем насилии. Таким образом, вопрос только в том, насколько этого захочет сам Беттмэн», — считает Кампиготто.

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