СВС: Беттмэн может наказать Кузнецова так же, как отстранил Войнова

Обозреватель телеканала СВС Джесси Кампиготто прокомментировала возможное наказание со стороны НХЛ для Евгения Кузнецова, чья майская допинг-проба на кокаин оказалась положительной.
«Если учесть формулировку в коллективном соглашении, касающуюся употребления наркотических веществ, то маловероятно, что НХЛ накажет Кузнецова за положительный тест на кокаин, не говоря уже о том, что этот тест был сделан другой организацией. Но у комиссара лиги Гэри Беттмэна есть кое-что в заднем кармане.
То же коллективное соглашение содержит пункт, который даёт комиссару право наказывать игроков за поведение вне льда, которое «наносит ущерб репутации или благополучию лиги или игре в хоккей». Это невероятно широкий диапазон трактовки и возможных наказаний. Игроки могут быть оштрафованы, отстранены или даже аннулированы их контракты. Именно так НХЛ удалось отстранить защитника «Лос-Анджелес Кингз» Вячеслава Войнова после того, как он был обвинён в домашнем насилии. Таким образом, вопрос только в том, насколько этого захочет сам Беттмэн», — считает Кампиготто.
- 24 августа 2019
-
17:41
-
17:36
-
17:29
-
17:28
-
16:40
-
16:19
-
16:03
-
15:45
-
15:08
-
15:00
-
14:29
-
14:23
-
14:20
-
14:15
-
14:00
-
13:48
-
13:19
-
13:18
-
13:00
-
12:31
-
12:20
-
12:00
-
11:34
-
11:15
-
11:00
-
10:35
-
10:29
-
10:05
-
09:50
-
09:25
-
09:01
-
08:53
-
03:55
-
01:59
-
01:52