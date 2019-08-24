Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ливерпуль» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ХК «Сочи» расторг контракт с Акмальдиновым

ХК «Сочи» расторг контракт с Акмальдиновым
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Сочи» расторг контракт с нападающим Александром Акмальдиновым, информирует официальный сайт черноморской команды. 25-летний хоккеист и «леопарды» расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Нападающий пополнил ряды сочинского клуба по ходу сезона-2017/18 и сыграл за «леопардов» в общей сложности 51 матч, в которых набрал 9 (1+8) очков при показателе полезности «-3».

Напомним, в прошлом регулярном чемпионате подопечные Сергея Зубова заняли шестое место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф «Сочи» встретился с ярославским «Локомотивом». После двух поражений черноморский клуб выиграл два матча дома, но проиграл серию в шести играх (2-4).

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент