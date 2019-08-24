ХК «Сочи» расторг контракт с Акмальдиновым

Хоккейный клуб «Сочи» расторг контракт с нападающим Александром Акмальдиновым, информирует официальный сайт черноморской команды. 25-летний хоккеист и «леопарды» расторгли соглашение по обоюдному согласию.



Нападающий пополнил ряды сочинского клуба по ходу сезона-2017/18 и сыграл за «леопардов» в общей сложности 51 матч, в которых набрал 9 (1+8) очков при показателе полезности «-3».



Напомним, в прошлом регулярном чемпионате подопечные Сергея Зубова заняли шестое место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф «Сочи» встретился с ярославским «Локомотивом». После двух поражений черноморский клуб выиграл два матча дома, но проиграл серию в шести играх (2-4).



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