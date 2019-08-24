Брагин: главное для сборной России — правильно играть и терпеть

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин подвёл итоги матча со Швецией (1:0) на Турнире четырёх наций.
«Игра получилась тяжелая, но такие матчи полезны. Соперник был немного посвежее, потому что они вчера играли раньше, у нас было чуть меньше времени на отдых. Но это неважно, самое главное — правильно играть, терпеть.
В плане удалений сегодня было лучше, в тактическом, наоборот, действовали чуть хуже. Опять играли отрезками, третий период был хороший, с преимуществом и опасными моментами. Жалко, не забили, но в целом хороший третий период.
Завтра нужно выходить, правильно играть и побеждать, вот и всё, что нужно сделать в предстоящем матче. В каждой игре самое главное — действовать правильно в плане тактики. Когда хоккеисты действуют тактически верно, всё получается», — цитирует тренера официальный сайт ФХР.
- 24 августа 2019
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