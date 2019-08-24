Дмитрий Яшкин забил в первом матче за московское «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин реализовал большинство в матче со «Спартаком» на Кубке мэра Москвы, поразив ворота соперника на 41-й минуте. Форвард проводит первый матч за бело-голубых, в прошедшем сезоне Яшкин выступал в НХЛ.



«Спартак»:



Беспалов (Гудачек);

Рылов — Херсли, Карсумс — Ганзл — Даугавиньш;

Кутейкин — Вишневский, Талалуев — Зубов — Лещенко;

Гончаров — Никишин, Фёдоров — Столяров — Хохлачёв;

Тришин, Педан, Цыплаков — Аркалов — Злобин.



«Динамо» Москва:



Кузнецов (Бочаров);

Чайковски — Хиетанен, Яшкин — Шипачёв — Тарасов;

Григорьев — Зайцев, Петунин — Полыгалов — Алексеев;

Волков — Миронов, Муранов — Шипов — Игумнов;

Прибыльский, Бойков, Огурцов, Круглов, Моисеев — Ефремов — Кулёмин.