Московское «Динамо» одержало победу в дерби со «Спартаком»

Хоккейный клуб «Спартак» потерпел поражение от московского «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы, встреча завершилась со счётом 1:4. Напомним, ранее на турнире «Спартак» потерпел поражение от ЦСКА (2:5), «Динамо» оказалось сильнее «Витязя» (4:1).



Счёт в матче был открыт уже на исходе третьей минуты, удачным броском отметился нападающий «Спартака» Антон Злобин. На старте второго периода подопечные Владимира Крикунова сравняли счёт усилиями форварда Игоря Полыгалова. Вскоре защитник Юусо Хиетанен вывел «Динамо» вперёд. На старте третьего периода новичок бело-голубых Дмитрий Яшкин отметился голом в дебютной игре за клуб. На 55-й минуте защитник «Динамо» Андрей Миронов установил окончательный счёт.