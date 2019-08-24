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Соркин: поддержка в Перми бомбовая, приятно играть при полных трибунах

Соркин: поддержка в Перми бомбовая, приятно играть при полных трибунах
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий молодёжной сборной России Максим Соркин поделился впечатлениями от победы над Швецией (1:0) на Кубке четырёх наций.

«Первые два периода мы просыпались, никак не могли проснуться, игра не шла, шайба на крюк не ложилась. В третьем вроде более менее разыгрались. Хорошо, что в первом периоде зашла шайба в ворота, хоть и немного курьезная, и в итоге мы довели дело до победы.

Поддержка в Перми бомбовая, очень приятно играть при полных трибунах, болельщики, как шестой игрок, постоянно гонят вперёд.

Завтра с финнами будет серьезный бой, тем более с учетом того, что на последнем Евротуре мы проиграли им. Так что завтра отчасти будет матч-реванш. То, что мы досрочно выиграли турнир, никак не влияет на настрой, будем выходить и играть только на победу», — цитирует игрока официальный сайт ФХР.

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