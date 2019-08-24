Соркин: поддержка в Перми бомбовая, приятно играть при полных трибунах

Нападающий молодёжной сборной России Максим Соркин поделился впечатлениями от победы над Швецией (1:0) на Кубке четырёх наций.
«Первые два периода мы просыпались, никак не могли проснуться, игра не шла, шайба на крюк не ложилась. В третьем вроде более менее разыгрались. Хорошо, что в первом периоде зашла шайба в ворота, хоть и немного курьезная, и в итоге мы довели дело до победы.
Поддержка в Перми бомбовая, очень приятно играть при полных трибунах, болельщики, как шестой игрок, постоянно гонят вперёд.
Завтра с финнами будет серьезный бой, тем более с учетом того, что на последнем Евротуре мы проиграли им. Так что завтра отчасти будет матч-реванш. То, что мы досрочно выиграли турнир, никак не влияет на настрой, будем выходить и играть только на победу», — цитирует игрока официальный сайт ФХР.
- 24 августа 2019
-
22:27
-
22:07
-
22:01
-
21:59
-
21:42
-
21:23
-
21:00
-
20:57
-
20:57
-
20:45
-
20:30
-
20:18
-
19:45
-
19:21
-
19:20
-
18:59
-
18:30
-
18:21
-
18:19
-
18:16
-
17:59
-
17:41
-
17:36
-
17:29
-
17:28
-
16:40
-
16:19
-
16:03
-
15:45
-
15:08
-
15:00
-
14:29
-
14:23
-
14:20
-
14:15