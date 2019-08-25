БрисБуа: Марун добавит «Тампе» мощи. У него значительный опыт игры в плей-офф

Генеральный менеджер «Тампы» Жюльен БрисБуа прокомментировал подписание однолетнего контракта с форвардом Патриком Маруном.
«Очень рады принять Пэта в нашу организацию. Он привнесёт габариты и физическую мощь, а также значительный опыт игры в плей-офф. Ожидаем, что Пэт будет отличным дополнением состава», – цитирует БрисБуа официальный сайт клуба.
В минувшем сезоне 31-летний нападающий играл в «Сент-Луис Блюз». В 74 матчах регулярного чемпионата Патрик забросил 10 шайб и сделал 18 результативных передач. В 26 играх плей-офф в активе Маруна 7 (3+4) очков.
В 2019 году «блюзмены» выиграли Кубок Стэнли. Этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в лигу в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в последний раз в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостон Брюинз» — 0-4.
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