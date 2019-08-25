«Динамо» уступило ЦСКА, но стало победителем Кубка мэра Москвы

ЦСКА в заключительном матче Кубка мэра Москвы встретился с московским «Динамо». Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Игоря Никитина.



В первом периоде команды не порадовали зрителей заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке обменялись результативными бросками. Иван Игумнов реализовал численный перевес и вывел бело-голубых вперёд, на что «армейцы» ответили голом Артёма Чмыхова. В начале третьего периода Иржи Секач помог действующим победителям Кубка Гагарина забросить вторую шайбу в ворота «Динамо», и счёт 2:1 сохранился до финальной сирены.



Бело-голубые стали победителями турнира, опередив ЦСКА и «Витязь» по дополнительным показателям. Ранее «Динамо» одержало победы в матчах с «Витязем» (4:1) и «Спартаком» (4:1). ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 5:2 и проиграл подмосковному клубу со счётом 0:5.