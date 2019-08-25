Игумнов: тренеры «Динамо» сказали, что вратаря на меняем. Видимо, знали что-то

Нападающий московского «Динамо» Иван Игумнов подвёл итоги матча с ЦСКА (1:2) на Кубке мэра Москвы. Бело-голубые заняли первое место на турнире, несмотря на поражение.



«Победа всегда важна. Мы ничего не считали, просто вышли и играли в хоккей. После матча стояли и думали, кто там победил. Тренеры стояли на лавке и что-то обсуждали. Они и сказали, что вратаря менять не надо, видимо, что-то знали. Приятно победить на Кубке мэра, а Кубок мэра вдвойне приятно выиграть, потому что домашний турнир.



Мой гол? Использовали большинство, Дима Яшкин хорошо сыграл на пятаке, отдал почти на пустые ворота. Как мне выходить на лёд с Шипачёвым? Ну, мне нравится.



Яшкин – габаритный игрок, у него хороший бросок, и он хорошо играет на пятаке. С ним можно разговаривать, понимаем, кто куда едет. Неплохо получается с ним играть. С Тарасовым я не часто играл, поэтому не могу их сравнить.



Есть у нас пару травмированных ребят, но думаю, что к сезону они оклемаются. Будем в полном боевом составе», — передаёт слова Игумнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Яшкин: наждался я предложений из НХЛ, хотелось уже в хоккей играть