Игумнов: тренеры «Динамо» сказали, что вратаря на меняем. Видимо, знали что-то

Нападающий московского «Динамо» Иван Игумнов подвёл итоги матча с ЦСКА (1:2) на Кубке мэра Москвы. Бело-голубые заняли первое место на турнире, несмотря на поражение.
«Победа всегда важна. Мы ничего не считали, просто вышли и играли в хоккей. После матча стояли и думали, кто там победил. Тренеры стояли на лавке и что-то обсуждали. Они и сказали, что вратаря менять не надо, видимо, что-то знали. Приятно победить на Кубке мэра, а Кубок мэра вдвойне приятно выиграть, потому что домашний турнир.
Мой гол? Использовали большинство, Дима Яшкин хорошо сыграл на пятаке, отдал почти на пустые ворота. Как мне выходить на лёд с Шипачёвым? Ну, мне нравится.
Яшкин – габаритный игрок, у него хороший бросок, и он хорошо играет на пятаке. С ним можно разговаривать, понимаем, кто куда едет. Неплохо получается с ним играть. С Тарасовым я не часто играл, поэтому не могу их сравнить.
Есть у нас пару травмированных ребят, но думаю, что к сезону они оклемаются. Будем в полном боевом составе», — передаёт слова Игумнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 25 августа 2019
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