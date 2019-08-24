Яшкин: наждался я предложений из НХЛ, хотелось уже в хоккей играть

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (4:1) и своего дебюта в составе бело-голубых.
«В принципе не надо было привыкать к площадке, всё нормально было. Конечно, мне было чуть-чуть посложнее, чем остальным. Но я не просто дома сидел. Я готовился и чувствовал себя нормально.
Не удивлён ли я первому звену? Ну как тренеры поставили, так поставили. Нормально поиграли, много было игрового времени. Конечно, я увидел уровень Шипачёва. Я и до этого уже всё заметил. Здорово с ним играть. Зачем сравнивать его с Кузнецовым? Они похожие игроки, но в тоже время и чуть разные. Нет смысла сравнивать их.
Мельница Миронова? Красиво. В НХЛ игра быстрее, да и площадки меньше, поэтому нечасто такое можно увидеть. Думаю, что это фишка Миронова. Несколько раз уже видел. Прикольно.
Я уже говорил, почему оказался в «Динамо». Так договорились. Нет смысла обсуждать. Договорились об однолетнем контракте, нет никакой разницы. Посмотрим, что будет дальше. Любой игрок хочет вернуться в НХЛ, поэтому оставляю эти ворота открытыми. Сейчас я уже наждался предложений оттуда, хотелось уже в хоккей играть, а не ждать», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 24 августа 2019
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