Шестёркин в «Нью-Йорк Рейнджерс» тренирует броски в одно касание
Новичок «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин в тренировочном лагере американского клуба занимается необычными для вратаря тренировками. Россиянин отработал броски в одно касание, причём бросал шайбу вратарской клюшкой.
Посмотреть видео можно в «Твиттере».
Шестёркин был выбран «Рейнджерс» в четвёртом раунде драфта 2014 года под общим 118-м номером. В прошедшем сезоне 23-летний вратарь провёл 28 матчей в составе петербургского СКА в регулярке, одержав 24 победы и отыграв 10 раз на ноль. В плей-офф в восьми матчах отражает 89,7% бросков при коэффициенте надёжности 1,93.
3 мая 2019 года Шестёркин перешёл в «Рейнджерс», поставив подпись под стандартным контрактом новичка.
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Гортон — о Шестёркине: не скажу, что у него нет никаких шансов в «Рейнджерс»
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