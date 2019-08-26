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Артур Лаута перешёл в клуб ВХЛ «Ижсталь»

Артур Лаута перешёл в клуб ВХЛ «Ижсталь»
Хоккей / ВХЛ 0

Нападающий Артур Лаута перешёл в клуб Высшей хоккейной лиги «Ижсталь», информирует официальный сайт команды. Срок подписанного соглашения остаётся неизвестным.

22-летний Лаута последний раз выступал в Континентальной хоккейной лиге два года назад, в регулярном чемпионате КХЛ-2017/18 проведя три матча за «Югру» и не отметившись результативными баллами. По ходу сезона форварда обменяли из Омска в Ханты-Мансийск, но позже он был возвращён из-за проблем с дисциплиной. Ранее у Лауты также возникали подобные проблемы.

В прошедшем сезоне форвард тренировался с клубом Высшей хоккейной лиги «Торос», но не провёл за команду ни одного официального матча.

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