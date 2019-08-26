Артур Лаута перешёл в клуб ВХЛ «Ижсталь»
Нападающий Артур Лаута перешёл в клуб Высшей хоккейной лиги «Ижсталь», информирует официальный сайт команды. Срок подписанного соглашения остаётся неизвестным.
22-летний Лаута последний раз выступал в Континентальной хоккейной лиге два года назад, в регулярном чемпионате КХЛ-2017/18 проведя три матча за «Югру» и не отметившись результативными баллами. По ходу сезона форварда обменяли из Омска в Ханты-Мансийск, но позже он был возвращён из-за проблем с дисциплиной. Ранее у Лауты также возникали подобные проблемы.
В прошедшем сезоне форвард тренировался с клубом Высшей хоккейной лиги «Торос», но не провёл за команду ни одного официального матча.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
- 26 августа 2019
-
12:15
-
12:05
-
11:49
-
11:39
-
11:14
-
10:56
-
10:47
-
10:23
-
10:05
-
09:55
-
09:28
-
09:14
-
00:59
-
00:16
- 25 августа 2019
-
23:54
-
23:34
-
23:03
-
22:43
-
22:37
-
22:15
-
21:57
-
21:44
-
21:20
-
21:14
-
20:53
-
20:28
-
20:13
-
19:45
-
19:27
-
19:15
-
18:30
-
18:22
-
18:13
-
17:46
-
17:31
Партнерский контент