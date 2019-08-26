Скудра: «Трактор» должен зацепиться за шанс выиграть Кубок Гагарина

Главный тренер челябинского «Трактора» Петерис Скудра поделился мнением о задачах команды на грядущий сезон. Напомним, в регулярном чемпионате сезона-2018/19 челябинский коллектив занял восьмое место. В первом раунде плей-офф «Трактор» проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» (0-4).
«Мы должны достойно войти в плей-офф и зацепиться за свой шанс выиграть Кубок Гагарина. Набираем обойму молодых ребят, каждый из них будет важен на определенном этапе, в начале у нас непростой выезд. Это моя планка, мое понимание – играть солидно, уверенно, чтобы занять высокое место в регулярном чемпионате и получить возможность сыграть в плей-офф как можно дольше.
Вратарская бригада? У нас есть опытный Демченко, ярко выраженный первый номер. Мы работаем, чтобы он становился стабильнее. Отличная вратарская бригада – она молодая, не дает повод усомниться в себе, ребята работают, показывают себя, поэтому вратарская линия в усилении не нуждается. Какая роль у Сухачёва? Вообще, вратарская роль довольно непредсказуемая. У нас непростой чемпионат, будут спаренные матчи. То, что Влад получит свой шанс – это однозначно, используем всех трёх вратарей, кого-то больше, кого-то меньше, зависит от нюансов. У каждого из вратарей будет возможность проявить себя. Сегодня он – номинально третий номер, но это не значит, что через неделю ничего не изменится. Игровое время найдем, будем держать вратарей в игровом тонусе, и это касается всех хоккеистов», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
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