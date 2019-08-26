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Денис Мальгин подписал новый контракт с «Флоридой»

Денис Мальгин подписал новый контракт с «Флоридой»
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» заключил однолетний односторонний контракт с нападающим Денисом Мальгиным, информирует пресс-служба «пантер».

В прошедшем сезоне хоккеист провёл 50 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, записав на свой счёт семь заброшенных шайб и девять результативных передач. Кроме того, швейцарский форвард российского происхождения заработал показатель полезности «-10» и 14 минут штрафного времени.

22-летний Мальгин выступает за «Флориду» с сезона-2016/17. Всего в НХЛ провёл 148 матчей и набрал 48 (24+24) очка.

В минувшем сезоне «пантерам» не удалось попасть в плей-офф. Летом команда заключила контракты с голкипером Сергеем Бобровским, защитником Антоном Строльманом и нападающим Бреттом Коннолли.

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