Бобков: в «Авангард» пришли игроки, которые способны загонять соперника

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков рассказал о подготовке к сезону и назвал сильную сторону игроков, пополнивших состав «ястребов» в межезонье.

«У нас много новых ребят, которые изучают стиль игры, работу с главным тренером. На турнире в Сочи ещё не всё получалось, но в игре с «Динамо» нарисовалась более чёткая картинка. Ребята уже понимают, что конкретно от них требует тренер.

Хоккейный мир — особый, все друг друга знают, друг против друга давно играют, поэтому в коллектив уже все влились и сплотились. На льду пока ещё некоторые игроки продолжают входить в систему. К нам пришли игроки, которые способны загонять соперника, отбирать шайбу в чужой зоне, это их сильная сторона. Я думаю, тренер будет использовать их именно в этом компоненте. Пришли техничные ребята с отличным видением поля и сильными бросками», — цитирует Бобкова «Большая Балашиха».