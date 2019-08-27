Стась: к системе «Авангарда» нужно привыкнуть. Тогда она будет давать результат

Нападающий «Авангарда» Андрей Стась подвёл итоги матча со СКА (1:2) на турнире имени Николая Пучкова, который прошёл в Санкт-Петербурге.

«Нам пришлось перестраиваться в связи с потерей Зернова, но в принципе мы играем в одну систему, поэтому нет проблем с тем, чтобы кто-то кого-то недопонимал. Понятно, что Денис – важный игрок для команды, желаем ему скорейшего выздоровления!

Неудачное выступление на турнире? Много новых ребят пришло, у нас непростая система, к ней нужно привыкнуть. Тогда она будет давать результат. Была притирка друг к другу, дальше всё будет хорошо. В прошлом году была примерно такая же ситуация. Не до конца успевали, долго думали на льду, когда нужно было делать. Это всё наживное, через тренировки и хорошую работу результат придёт.

У нас все новички – отличные ребята, очень дружный коллектив. Несмотря на то, что парни только пришли в команду, они чувствуют себя комфортно. А если есть какие-то нюансы, то мы всегда поможем и поддержим. Мы будем в Омске, от лица всей команды приглашаю болельщиков на презентацию, постараемся уделить вам как можно больше внимания. Мы не можем играть в Омске, но 27 августа сделаем всё, чтобы болельщики почувствовали: «Авангард» – ваша родная команда», — цитирует Стася официальный сайт омского клуба.