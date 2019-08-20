Генменеджер «Динамо»: Крикунов поддерживает позицию по омоложению состава

Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов рассказал, что бело-голубые проводят политику, направленную на омоложение состава.

«Омолаживание состава — позиция клуба в целом. Владимир Васильевич Крикунов её полностью поддерживает. Надеюсь, под его руководством они вырастут в мастеров», — цитирует Меркулова ТАСС.

В состав московского «Динамо» входят 39-летний голкипер Александр Ерёменко, 39-летний форвард Максим Афиногенов (ассистент капитана), 34-летний защитник Юусо Хиетанен, 33-летний защитник Кирилл Лямин и 33-летний форвард Игорь Полыгалов и 32-летний нападающий Вадим Шипачёв, назначенный Крикуновым капитаном команды. Остальные игроки основного состава бело-голубых моложе 30 лет.