«Сибирь» расторгла контракт с Сэмом Лофквистом
«Сибирь» расторгла контракт с защитником Сэмом Лофквистом, информирует официальный сайт новосибирского клуба. Американец стал игроком новосибирского клуба 1 мая 2019 года.
Хоккеист начал профессиональную карьеру в лиге OHL в 2009 году, в 2011-м перебрался в Европу, провёл 2,5 сезона в Швеции, а затем два в Финляндии.
В 2016 году оказался в КХЛ. В составе «Торпедо» он провёл 43 матча в регулярном чемпионате и набрал 13 (4+9) очков. За четыре игры в плей-офф Сэм отметился одной голевой передачей.
Сезон-2017/18 отыграл в Швейцарии, после чего вернулся в Северную Америку. Проведя девять встреч за «Сан-Антонио» в АХЛ, подписал контракт в КХЛ с «Куньлунь Ред Стар», за который набрал 11 (3+8) очков в 18 матчах.
Заварухин — об «уходе» Лофквиста: не буду комментировать такую информацию
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