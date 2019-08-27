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Александр Хованов перенёс операцию по удалению доброкачественной опухоли

Александр Хованов перенёс операцию по удалению доброкачественной опухоли
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий системы клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» Александр Хованов перенёс операцию по удалению доброкачественной опухоли на кости, информирует официальный сайт американской команды. Операция прошла успешно, российский форвард сможет вернуться к тренировкам через четыре-шесть недель.

В прошлом сезоне Хованов выступал в Юниорской лиги Квебека за «Монктон». В 64 матчах регулярного чемпионата нападающий записал в актив 74 (25+49) балла при показателе полезности "+7" и 94 минутах штрафного времени. В 10 матчах плей-офф нападающий записал в актив 10 (6+4) баллов.

Хованов входил в число кандидатов в молодёжную сборную России на чемпионат мира 2019 года, но остался вне заявки команды.

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