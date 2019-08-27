Александр Хованов перенёс операцию по удалению доброкачественной опухоли
Нападающий системы клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» Александр Хованов перенёс операцию по удалению доброкачественной опухоли на кости, информирует официальный сайт американской команды. Операция прошла успешно, российский форвард сможет вернуться к тренировкам через четыре-шесть недель.
В прошлом сезоне Хованов выступал в Юниорской лиги Квебека за «Монктон». В 64 матчах регулярного чемпионата нападающий записал в актив 74 (25+49) балла при показателе полезности "+7" и 94 минутах штрафного времени. В 10 матчах плей-офф нападающий записал в актив 10 (6+4) баллов.
Хованов входил в число кандидатов в молодёжную сборную России на чемпионат мира 2019 года, но остался вне заявки команды.
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