Нападающий системы клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» Александр Хованов перенёс операцию по удалению доброкачественной опухоли на кости, информирует официальный сайт американской команды. Операция прошла успешно, российский форвард сможет вернуться к тренировкам через четыре-шесть недель.



В прошлом сезоне Хованов выступал в Юниорской лиги Квебека за «Монктон». В 64 матчах регулярного чемпионата нападающий записал в актив 74 (25+49) балла при показателе полезности "+7" и 94 минутах штрафного времени. В 10 матчах плей-офф нападающий записал в актив 10 (6+4) баллов.



Хованов входил в число кандидатов в молодёжную сборную России на чемпионат мира 2019 года, но остался вне заявки команды.