Минское «Динамо» подвело итоги просмотра потенциальных новобранцев

Минское «Динамо» на официальном сайте подвело итоги просмотра потенциальных новобранцев. По итогам просмотровых контрактов защитник Роман Дюков и форвард Андрей Степанов остаются в клубе. В свою очередь голкипер Иван Кульбаков, защитник Роман Достанко и нападающие Александр Матерухин и Алексей Терещенко покидают команду.
Для Степанова новый сезон станет уже шестым в форме «зубров». В минувшем сезоне Степанов набрал 10 (4+6) очков в 38 играх за минское «Динамо».
Терещенко в прошлом сезоне выступал за минское «Динамо». Ранее он защищал цвета «Салавата Юлаева», «Ак Барса» и московского «Динамо». Во всех командах Алексей становился чемпионом России. В 2000 и 2005 годах форвард выиграл золото в составе «Динамо», в 2006 и 2010 годах — в составе «Ак Барса», 2008-м — в «Салавате». Помимо этого нападающий обладатель Кубка европейских чемпионов в составе «Ак Барса» (2007).
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