Нападающий Алексей Терещенко покинул минское «Динамо», где находился на пробном контракте.



«Знаю, что болельщики в Минске переживают. Пишут, спрашивают, интересуются, но, к сожалению, в этом году путь, которым идут тренеры и руководство, — это путь без меня. Желаю Минску только удачи!» — написал игрок.

Посмотреть фото можно в «Инстаграме».



В прошлом сезоне форвард также выступал за минское «Динамо». Ранее Терещенко защищал цвета «Салавата Юлаева», «Ак Барса» и московского «Динамо». Во всех командах Алексей становился чемпионом России. В 2000 и 2005 годах форвард выиграл золото в составе «Динамо», в 2006 и 2010 годах — в составе «Ак Барса», 2008-м — в «Салавате». Помимо этого нападающий обладатель Кубка европейских чемпионов в составе «Ак Барса» (2007).