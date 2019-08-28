Дарьин: Червоненко пожал руку Путину — теперь его называем другом президента

Нападающий МХК «Локо» Александр Дарьин поделился впечатлениями от выступления на Кубке мира среди молодёжных команд.

«В прошлом году я готовился к Кубку мира вместе с «Локо», но в последней игре предсезонного турнира в Санкт-Петербурге сломал руку, это лишило меня шансов поехать в Сочи. Думал, будет крайне тяжело после такой травмы возвращаться на свой уровень, но все получилось наоборот: эта травма как будто дала мне толчок в развитии. Восстановился даже быстрее, чем прогнозировали: врачи говорили, что нужно будет больше месяца, а я залечился за четыре недели.

В прошлом году я видел все матчи «Локо» на Кубке мира, сейчас все ожидания от турнира оправдываются. Даже матч открытия получился похожим: мы снова встретились с канадской командой. Еще и сценарий получился свойственный матчам между сборными России и Канады: сначала нас бьют, мы проигрываем, а потом собираемся и побеждаем. На трибунах пять тысяч болельщиков, приехали Рене Фазель, Владимир Путин – уступать было никак нельзя. Владислава Червоненко, который пожал руку Владимиру Владимировичу во время символического вбрасывания мы теперь называем другом президента», — цитирует Дарьина официальный сайт МХЛ.