Дарьин: Червоненко пожал руку Путину — теперь его называем другом президента

Нападающий МХК «Локо» Александр Дарьин поделился впечатлениями от выступления на Кубке мира среди молодёжных команд.
«В прошлом году я готовился к Кубку мира вместе с «Локо», но в последней игре предсезонного турнира в Санкт-Петербурге сломал руку, это лишило меня шансов поехать в Сочи. Думал, будет крайне тяжело после такой травмы возвращаться на свой уровень, но все получилось наоборот: эта травма как будто дала мне толчок в развитии. Восстановился даже быстрее, чем прогнозировали: врачи говорили, что нужно будет больше месяца, а я залечился за четыре недели.
В прошлом году я видел все матчи «Локо» на Кубке мира, сейчас все ожидания от турнира оправдываются. Даже матч открытия получился похожим: мы снова встретились с канадской командой. Еще и сценарий получился свойственный матчам между сборными России и Канады: сначала нас бьют, мы проигрываем, а потом собираемся и побеждаем. На трибунах пять тысяч болельщиков, приехали Рене Фазель, Владимир Путин – уступать было никак нельзя. Владислава Червоненко, который пожал руку Владимиру Владимировичу во время символического вбрасывания мы теперь называем другом президента», — цитирует Дарьина официальный сайт МХЛ.
- 28 августа 2019
-
15:55
-
15:35
-
15:14
-
14:59
-
14:37
-
14:20
-
13:58
-
13:35
-
13:18
-
12:34
-
12:25
-
12:00
-
11:44
-
11:22
-
11:15
-
11:01
-
10:45
-
10:37
-
10:30
-
10:16
-
09:49
-
09:30
-
09:12
-
09:00
-
00:55
-
00:21
- 27 августа 2019
-
23:40
-
23:36
-
23:13
-
22:56
-
22:37
-
22:07
-
21:31
-
21:17
-
21:04