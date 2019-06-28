Дарьин: в «Аризоне» расстроились, что не смогу приехать в тренировочный лагерь

Нападающий системы «Локомотива» Александр Дарьин рассказал, какие чувства испытывал во время драфта юниоров НХЛ, где его в четвёртом раунде выбрал «Аризона Койотс», а также поделился планами на следующий сезон.

«Когда услышал свою фамилию на драфте, у меня чуть дар речи не пропал. Непередаваемые эмоции. Сразу посыпались поздравления от близких, скауты позвонили, агент. Переполняли чувства буквально. Во время процедуры мне просто хотелось, чтобы меня кто-то выбрал. До драфта общался с представителями нескольких команд, около 20 клубов, надеялся, что выберут. Когда уже пошла вторая сотня игроков, начал немного переживать, но потом подумал, что ничего страшного не случится, если не выберут. Значит, приеду в Америку незадрафтованным, как Панарин.

В «Аризоне» знаю нескольких хороших игроков, нравятся Алекс Гальченюк, Клейтон Келлер, следил давно за ними. Команда хорошая, чуть-чуть им не хватило в прошлом сезоне, чтобы выйти в плей-офф. Надеюсь, что после истечения контракта с «Локомотивом» приеду и помогу «Аризоне» попасть в розыгрыш Кубка Стэнли. Из клуба мне сразу после драфта позвонили, сказали, что заказывают для меня билеты, чтобы я приехал в тренировочный лагерь. А я говорю: «Извините, у меня нет визы, не смогу приехать». Было слышно, что они расстроились.

Планы переехать в Америку? У меня контракт в Ярославле действует ещё три года, потом буду смотреть на себя, какой уровень будет. Надеюсь, что к тому времени я дорасту до уровня игрока «Аризоны». С Ильёй Любушкиным пока не удалось пообщаться. Хотели меня с ним свести, но что-то не получилось. Сказали, что Илья – отличный человек.

Скоро начинается предсезонка, я начинаю её с «Локомотивом», буду все силы отдавать, чтобы закрепиться там, дебютировать в КХЛ, понравиться тренерскому штабу. Что знаю о Крэйге Мактавише? Последний игрок в НХЛ, который играл без шлема. В чём секрет успехов ярославского молодёжного хоккея? Это хоккейный город с сильной школой. Так было и 10 лет назад, и думаю, что и через 10 лет будут появляться молодые перспективные ребята из Ярославля», — сказал Дарьин «Чемпионату».

Каменский: я противник ранних отъездов в НХЛ. Сначала игрок должен созреть в КХЛ