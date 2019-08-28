Новый агент Маркова: Андрей полон решимости играть в НХЛ в этом сезоне

Знаменитый североамериканский агент Аллан Уолш сообщил, что его клиентом стал российский защитник Андрей Марков, который намерен вернуться в НХЛ.
«С гордостью сообщаю, что защитник Андрей Марков теперь является моим клиентом. Он интенсивно тренировался во Флориде этим летом и полон решимости играть в НХЛ в этом сезоне», — написал Уолш в «Твиттере».
В прошедшем сезоне 40-летний Марков выступал в Континентальной хоккейной лиге за казанский «Ак Барс». В регулярном чемпионате защитник провёл 49 матчей, записав на свой счёт 14 (2+12) баллов при показателе полезности «+13» и 20 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 21 с половиной минуты за игру. В четырёх играх Кубка Гагарина Марков очков не набрал, завершив плей-офф с показателем полезности «-5».
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