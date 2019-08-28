Морисси — о контрактах Лайне и Коннора: затягивание переговоров стало тенденцией
Защитник «Виннипег Джетс» Джош Морисси поделился мнением о неопределённой ситуации с контрактами Патрика Лайне и Кайла Коннора, которые являются ограниченно свободными агентами.
«В последние годы это стало уже тенденцией. Переговоры с ограниченно свободными агентами затягиваются. Если нет возможности подать в арбитраж после завершения контракта новичка, но нет никаких крайних сроков. Думаю, все начнется ближе к сборам. Можно только гадать, кто сделает ход первым. Я говорил с Патриком и Кайлом. Не о контрактах, но они делают то, что должны. Я прошел через это год назад. Это бизнес. Все знают, что в такой ситуации оказались не только они вдвоем, а многие ребята. Так это работает», — цитирует Морисси официальный сайт НХЛ
- 28 августа 2019
-
18:49
-
18:24
-
18:13
-
17:54
-
17:28
-
17:20
-
16:37
-
16:20
-
16:04
-
15:55
-
15:35
-
15:14
-
14:59
-
14:37
-
14:20
-
13:58
-
13:35
-
13:18
-
12:34
-
12:25
-
12:00
-
11:44
-
11:22
-
11:15
-
11:01
-
10:45
-
10:37
-
10:30
-
10:16
-
09:49
-
09:30
-
09:12
-
09:00
-
00:55
-
00:21
Партнерский контент