Морисси — о контрактах Лайне и Коннора: затягивание переговоров стало тенденцией

Защитник «Виннипег Джетс» Джош Морисси поделился мнением о неопределённой ситуации с контрактами Патрика Лайне и Кайла Коннора, которые являются ограниченно свободными агентами.



«В последние годы это стало уже тенденцией. Переговоры с ограниченно свободными агентами затягиваются. Если нет возможности подать в арбитраж после завершения контракта новичка, но нет никаких крайних сроков. Думаю, все начнется ближе к сборам. Можно только гадать, кто сделает ход первым. Я говорил с Патриком и Кайлом. Не о контрактах, но они делают то, что должны. Я прошел через это год назад. Это бизнес. Все знают, что в такой ситуации оказались не только они вдвоем, а многие ребята. Так это работает», — цитирует Морисси официальный сайт НХЛ