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Уланов — о работе со Знарком: с кем поставят, с тем и будем работать

Уланов — о работе со Знарком: с кем поставят, с тем и будем работать
Хоккей / КХЛ 0

Тренер московского «Спартака» Игорь Уланов поделился впечатлениями после матча с «Адмиралом» (3:4 ОТ).

«Прозевали начало, пропустили три гола в первом периоде, но это лишь товарищеская встреча. Мы кое-какие сочетания ещё смотрели, где-то что-то перестраивали — идет тренировочный процесс. Второй период собрались и выиграли — 1:0, третий — 2:0. Никаких проблем не видим, смело можем входить в сезон. Мы практически готовы к чемпионату. Сезон у нас начинает Юлиус Гудачек.

Четыре поражения подряд не влияют психологически на команду, ребята у нас опытные, не первый год играют в хоккей. Работа с тренерами Олегом Знарком и Харийсом Витолиньшем? Мы все профессионалы, с кем поставят, с тем и будем работать. Мы все делаем общее дело, тянем общую лямку», — цитирует тренера РИА «Новости».

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