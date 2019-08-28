Уланов — о работе со Знарком: с кем поставят, с тем и будем работать

Тренер московского «Спартака» Игорь Уланов поделился впечатлениями после матча с «Адмиралом» (3:4 ОТ).



«Прозевали начало, пропустили три гола в первом периоде, но это лишь товарищеская встреча. Мы кое-какие сочетания ещё смотрели, где-то что-то перестраивали — идет тренировочный процесс. Второй период собрались и выиграли — 1:0, третий — 2:0. Никаких проблем не видим, смело можем входить в сезон. Мы практически готовы к чемпионату. Сезон у нас начинает Юлиус Гудачек.



Четыре поражения подряд не влияют психологически на команду, ребята у нас опытные, не первый год играют в хоккей. Работа с тренерами Олегом Знарком и Харийсом Витолиньшем? Мы все профессионалы, с кем поставят, с тем и будем работать. Мы все делаем общее дело, тянем общую лямку», — цитирует тренера РИА «Новости».