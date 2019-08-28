Бобровский: не стоит закапывать Кузнецова, у него впереди много хороших дел

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский обратился со словами поддержки к Евгению Кузнецову. Напомним, форвард «Вашингтон Кэпиталз» дисквалифицирован ИИХФ на четыре года после обнаружения кокаина в допинг-пробе.



«Хочу поддержать Кузнецова. Тяжёлая ситуация для него и его семьи. Согласен, история получилась некрасивой, но не стоит теперь закапывать парня. Не стоит забывать, что все мы люди и спортсменам, так же как и всем, свойственно ошибаться. Давайте лучше поддержим человека. Сколько хороших дел он уже сделал для своего родного Челябинска, для российского хоккея в целом. И сколько ещё хороших дел и красивых голов впереди. Держись, старина, сделай правильные выводы и двигайся дальше".

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