Бобровский: не стоит закапывать Кузнецова, у него впереди много хороших дел
Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский обратился со словами поддержки к Евгению Кузнецову. Напомним, форвард «Вашингтон Кэпиталз» дисквалифицирован ИИХФ на четыре года после обнаружения кокаина в допинг-пробе.
«Хочу поддержать Кузнецова. Тяжёлая ситуация для него и его семьи. Согласен, история получилась некрасивой, но не стоит теперь закапывать парня. Не стоит забывать, что все мы люди и спортсменам, так же как и всем, свойственно ошибаться. Давайте лучше поддержим человека. Сколько хороших дел он уже сделал для своего родного Челябинска, для российского хоккея в целом. И сколько ещё хороших дел и красивых голов впереди. Держись, старина, сделай правильные выводы и двигайся дальше".
Посмотреть фото можно в «Инстаграме».
Кузнецов врал всей России на ЧМ. Это ещё хуже, чем нюхать
Любимец болельщиков на всех наплевал. Но его всё равно простят?
- 28 августа 2019
-
23:25
-
23:15
-
23:05
-
22:57
-
22:33
-
22:05
-
21:37
-
21:30
-
21:14
-
20:42
-
20:10
-
19:44
-
19:29
-
19:18
-
18:49
-
18:24
-
18:13
-
17:54
-
17:28
-
17:20
-
16:37
-
16:20
-
16:04
-
15:55
-
15:35
-
15:14
-
14:59
-
14:37
-
14:20
-
13:58
-
13:35
-
13:18
-
12:34
-
12:25
-
12:00
Партнерский контент