Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бобровский: не стоит закапывать Кузнецова, у него впереди много хороших дел

Бобровский: не стоит закапывать Кузнецова, у него впереди много хороших дел
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский обратился со словами поддержки к Евгению Кузнецову. Напомним, форвард «Вашингтон Кэпиталз» дисквалифицирован ИИХФ на четыре года после обнаружения кокаина в допинг-пробе.

«Хочу поддержать Кузнецова. Тяжёлая ситуация для него и его семьи. Согласен, история получилась некрасивой, но не стоит теперь закапывать парня. Не стоит забывать, что все мы люди и спортсменам, так же как и всем, свойственно ошибаться. Давайте лучше поддержим человека. Сколько хороших дел он уже сделал для своего родного Челябинска, для российского хоккея в целом. И сколько ещё хороших дел и красивых голов впереди. Держись, старина, сделай правильные выводы и двигайся дальше".

Посмотреть фото можно в «Инстаграме».

Кузнецов врал всей России на ЧМ. Это ещё хуже, чем нюхать
Любимец болельщиков на всех наплевал. Но его всё равно простят?
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент