Защитник «Баффало» Ханвик пропустит сезон-2019/20

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» Мэтт Ханвик пропустит следующий сезон, сообщил генеральный менеджер команды Джейсон Боттерилл.



«После медицинской экспертизы, проведённой в межсезонье мы, к сожалению, не ждём, что Мэтт сумеет сыграть в предстоящем сезоне из-за состояния травмированной шеи», — приводит слова функционера официальный «твиттер» команды.



В прошедшем сезоне НХЛ 34-летний хоккеист принял участие только в 14 матчах, после чего получил травму. Защитник отметился двумя результативными передачами при показателе полезности "-7" и четырёх минутах штрафного времени. В среднем Ханвик проводил на площадке около 15 с половиной минут за матч.



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