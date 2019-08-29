Дрю Шор: минское «Динамо» хочет играть в такой же хоккей, как команды КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Дрю Шор поделился мнением о переходе клуба на финский формат домашней площадки.
«Я думаю, что для болельщиков это хорошо, потому что в игре будет больше бросков по воротам, шайба будет находиться ближе к воротам. Также это добавит активности перед воротами, что, как я думаю, всегда радует фанатов. Мне нравятся маленькие площадки, я вырос, играя именно на таких. Летом я также тренируюсь на маленькой площадке, поэтому мне будет более комфортно. Но, конечно, у каждого свои предпочтения. Для стиля игры, который мы хотим показывать, маленькая площадка – это преимущество. Мы хотим играть в такой же хоккей, как команды НХЛ, а играть в атакующем стиле куда проще на маленькой площадке. Надеюсь, это нам поможет», — цитирует форварда официальный сайт лиги.
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