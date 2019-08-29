«Филадельфия» отказалась от подписания контракта с Бурдасовым
Агенты российского нападающего Антона Бурдасова провели переговоры с руководством «Филадельфии Флайерз», которые не увенчались успехом.
Как сообщает обозреватель Philadelphia Daily News Сэм Карчиди, менеджмент «лётчиков» решил не подписывать контракт с российским нападающим. На данный момент Бурдасов остаётся без команды и в НХЛ, и в КХЛ.
В минувшем сезоне 28-летний Бурдасов отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за уфимский «Салават Юлаев» и набрал 31 (19+12) очко. Кроме того, заработал показатель полезности «-15» и 114 штрафных минут. В плей-офф на счету игрока два матча, в которых он заработал показатель полезности «-2». В одном из последних интервью Бурдасов заявил, что ситуация с контрактом в НХЛ должна проясниться до 1 сентября.
«Рейнджерс», «Филадельфия» и «Флорида» хотят подписать Бурдасова
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