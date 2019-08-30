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Агент Барбашёва: успех Вани — история «Гадкого утёнка»

Агент Барбашёва: успех Вани — история «Гадкого утёнка»
Хоккей / НХЛ 0

Дэн Мильштейн, агент нападающего «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашёва, рассказал, за счёт чего его клиенту удалось добиться успеха.

«Меня как-то просили описать Ваню. В принципе, это история «Гадкого утёнка». Мальчик в 16 лет едет за границу, в Канаду, не говоря ни на английском, ни на французском языках. Проходит через трудности «юниорки», добирается до НХЛ. Оттуда едет обратно в АХЛ. Там в ноябре 2017 года его не ставили в основе фарм-клуба «Сент-Луиса» «Чикаго Вулвз». А ровно через полтора года он становится обладателем Кубка Стэнли.

Барбашёв — очень трудолюбивый парень. В отличие от некоторых других хоккеистов он в течение лета отдыхает всего две недели. Остальное время вкалывает на тренировках и всегда учится чему-то новому, чтобы каждый день прогрессировать», — цитируют Мильштейна «Известия».

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