Франсис Паре не будет считаться легионером в минском «Динамо»

Канадский нападающий минского «Динамо» Франсис Паре не будет считаться легионером в клубе. Об этом сообщил генеральный директор «зубров» Дмитрий Басков, комментируя подписание контракта с форвардом Теэму Пулккиненом. Ранее Паре изъявил желание сыграть за сборную Беларуси на чемпионате мире.



«С учётом того, что Франсис Паре выступил с инициативой принять белорусское гражданство, у команды освободилось место под одного легионера. Мы постарались оперативно сработать и закрыть эту позицию ещё до старта чемпионата. Основным вариантом, на который ориентировались в первую очередь, был Теэму Пулккинен.



Мы давно находились с ним в переговорном процессе и очень хотели вернуть его в Минск, учитывая высокий уровень игрока, который он продемонстрировал в составе «Динамо» в прошлом сезоне. Тем более тренерский штаб видит этого нападающего в составе. Теэму тоже не скрывал своего желания присоединиться к нашей команде. В итоге всё получилось, и мы уверены, что любимец динамовских болельщиков будет радовать их заброшенными шайбами в предстоящем сезоне!» — приводит слова Баскова официальный сайт минского «Динамо».

Канадский форвард заявил о готовности сыграть за Беларусь на чемпионате мира