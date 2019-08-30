Крикунов — о травме Индрашиса: санкций к Бойкову не применяли. Спать не надо

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал инцидент на одной из тренировок команды, в результате которого защитник Сергей Бойков травмировал Микса Индрашиса.



«Пока не знаю, какое звено останется лишним на игру с «Торпедо». Вдруг опять какая-нибудь травма на тренировке будет. У нас же друг другу сотрясения организуют на тренировках. Никаких санкций к Бойкову мы не применяли. А зачем? Это игровой момент. Не надо спать, Индрашис, чего он там расслабился? Отдал пас и расслабился, в этот момент его и ударили. Он выпал на 10 дней после этого.



Яшкин в первом звене с лидерами команды? Мы смотрим сейчас, думаю, что вы увидите ещё разные сочетания. Вчера они вышли в первый раз, сначала нам не очень понравилось, потом вроде ничего так было. С листа редко кто может заиграть сразу. Петерссон вышел вчера первый раз, даже без тренировок. Какое-то время им понадобится. Петерссон всё время готовился на левом фланге, а сейчас выходит на правом. Правда, в том сезоне он там и играл. Всё мы ещё раз попробуем.



Ещё не смотрели «Торпедо», со своей командой нужно разобраться. С коробкой разобраться надо, тут же всё по-другому. Большинство другое, зона длиннее, уже и время другое требуется на принятие решений. Успеть бы привыкнуть до первой игры. Всё так спланировано было, что всё время играли на большом льду. Думаю, что хватит нам времени. Когда я сам играл и мы приезжали в Канаду, то выходили с листа и играли. Первую игру покувыркаешься, а дальше всё уже нормально», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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