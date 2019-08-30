Сборная AJHL стала первым финалистом молодёжного Кубка мира

Сборная юниорской хоккейной лиги Альберты победила «Кярпят» в первом полуфинале Кубка мира среди молодёжных команд. Матч завершился со счётом 5:1 в пользу подопечных Бориса Рыбалки.
Счёт в матче был открыт на 10-й минуте первого периода, отличился финн Вилле Хейккала. Ключевым отрезком стал второй период матча, который остался за канадскими хоккеистами со счётом 4:0. В течение 14 минут успех праздновали Роберт Кинкейд, Марк-Антуан Бенуа, Алекс Янг и Макс Джангуалано. В третьем периоде Джангуалано оформил дубль, поразив пустые ворота.
Во втором полуфинале сыграют «Локо» и «Ред Булл». Матч состоится сегодня, 30 августа, начало встречи — в 19:00 мск.
Пятое место на Кубке мира заняла сборная северо-американской хоккейной лиги, переигравшая шведский «МОДО». В матче за седьмое место «Оцеларжи Тршинец» победил «Давос».
- 30 августа 2019
-
17:45
-
17:19
-
17:07
-
16:43
-
16:36
-
15:58
-
15:25
-
15:18
-
14:51
-
14:29
-
13:48
-
13:39
-
13:31
-
13:22
-
13:18
-
13:00
-
12:30
-
12:12
-
12:01
-
11:46
-
11:25
-
11:01
-
10:47
-
10:41
-
10:25
-
10:02
-
09:53
-
09:29
-
09:20
-
07:07
-
04:13
-
03:22
-
00:38
-
00:26
- 29 августа 2019
-
23:43