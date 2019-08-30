Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сборная AJHL стала первым финалистом молодёжного Кубка мира

Сборная AJHL стала первым финалистом молодёжного Кубка мира
Хоккей / МХЛ 0

Сборная юниорской хоккейной лиги Альберты победила «Кярпят» в первом полуфинале Кубка мира среди молодёжных команд. Матч завершился со счётом 5:1 в пользу подопечных Бориса Рыбалки.

Счёт в матче был открыт на 10-й минуте первого периода, отличился финн Вилле Хейккала. Ключевым отрезком стал второй период матча, который остался за канадскими хоккеистами со счётом 4:0. В течение 14 минут успех праздновали Роберт Кинкейд, Марк-Антуан Бенуа, Алекс Янг и Макс Джангуалано. В третьем периоде Джангуалано оформил дубль, поразив пустые ворота.

Молодёжный Кубок Мира
30 августа 2019, пятница. 15:00 МСК
Сборная AJHL
Канада
Окончен
5 : 1
Кярпят-мол.
Оулу, Финляндия
0:1 Хейккала (Коскенкорва, Мойланен) – 09:06' (5x5)   1:1 Кинкейд (Паркер) – 21:35' (5x4)   2:1 Бенуа (Янг, Беннинг) – 28:06' (5x4)   3:1 Янг – 32:57' (5x5)   4:1 Джангуалано (Риск, Трумэн) – 35:34' (5x5)   5:1 Джангуалано (Брокхофф) – 56:24' (en)

Во втором полуфинале сыграют «Локо» и «Ред Булл». Матч состоится сегодня, 30 августа, начало встречи — в 19:00 мск.

Пятое место на Кубке мира заняла сборная северо-американской хоккейной лиги, переигравшая шведский «МОДО». В матче за седьмое место «Оцеларжи Тршинец» победил «Давос».

Канадский тренер впечатлён школой ярославского «Локомотива»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент