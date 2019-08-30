Сборная AJHL стала первым финалистом молодёжного Кубка мира

Сборная юниорской хоккейной лиги Альберты победила «Кярпят» в первом полуфинале Кубка мира среди молодёжных команд. Матч завершился со счётом 5:1 в пользу подопечных Бориса Рыбалки.

Счёт в матче был открыт на 10-й минуте первого периода, отличился финн Вилле Хейккала. Ключевым отрезком стал второй период матча, который остался за канадскими хоккеистами со счётом 4:0. В течение 14 минут успех праздновали Роберт Кинкейд, Марк-Антуан Бенуа, Алекс Янг и Макс Джангуалано. В третьем периоде Джангуалано оформил дубль, поразив пустые ворота.

Во втором полуфинале сыграют «Локо» и «Ред Булл». Матч состоится сегодня, 30 августа, начало встречи — в 19:00 мск.

Пятое место на Кубке мира заняла сборная северо-американской хоккейной лиги, переигравшая шведский «МОДО». В матче за седьмое место «Оцеларжи Тршинец» победил «Давос».