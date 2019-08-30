Алтухов: за сборную Австрии играть не могу, хотя предложения уже были

Нападающий молодёжной команды «Давоса» Иван Алтухов, являющийся воспитанником ЦСКА, рассказал о карьере.
«Когда мне было 10 лет, родители решили попробовать перебраться в Европу, так что мы с сестрой оказались там, пошли в школу в небольшом городке Целль-ам-Зе. После переезда не думал о том, чтобы выбрать другой вид спорта: например, популярный там горнолыжный спорт вообще меня не интересует. Я продолжил тренироваться в школе местного EKZ, но тогда, конечно, не думал, что всё так далеко зайдёт. Кстати, бывало, что играл за зальцбургский «Ред Булл»: иногда у наших команд не хватало игроков для полноценной заявки, и мы объединялись.
В Австрии я прожил три года, но гражданства у меня пока нет: есть постоянный вид на жительство, но это разные вещи. Например, за сборную Австрии я пока не могу играть, хотя предложения уже были. Сейчас дело только в паспорте, а он у меня может появиться в любой момент, этот вопрос решается. Я, конечно, больше слежу за сборной России, хотя и в австрийской команде знаю некоторых ребят. Сейчас у меня гораздо больше шансов заиграть в сборной Австрии, чем в сборной России, но говорить об этом пока рано: может быть, у меня уже и швейцарское гражданство к этому времени появится», — цитирует Алтухова официальный сайт МХЛ.
- 30 августа 2019
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