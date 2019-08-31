Терещенко: Вудкрофт пригласил меня в Минск, только чтобы уважить Баскова

Нападающий Алексей Терещенко рассказал, по каким причинам не смог закрепиться в составе минского «Динамо». Хоккеист подписал просмотровый контракт, но впоследствии с ним не стали заключать полноценного договора.



«Мы давно разговаривали с Дмитрием Басковым, и мне он говорил, что все решения принимает главный тренер. Они только по белорусским хоккеистам решают, а по иностранцам принимает решение только главный тренер. Я так понимаю, под давлением Дмитрия Юрьевича господин Крэйг Вудкфорт пригласил меня только на просмотровый контракт, чтобы, считаю, просто уважить Баскова.



Там вы видели, что меня одевали 13-м нападающим, выпускали с краю в меньшинстве. Я только две игры сыграл в центре — с «Неманом» и рижским «Динамо», причём только в матче с рижанами я выступал в большинстве плюс выходил там и в меньшинстве. Считаю, против латвийцев мы сыграли достаточно неплохо, однако результат оказался не в мою пользу, но это жизнь, и она продолжается, главное, что я хочу играть», — приводит слова Терещенко «Страница хоккея Беларуси».

Вудкрофт: Терещенко просто не подошёл нашей команде