Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Вудкрофт: Терещенко просто не подошёл нашей команде

Вудкрофт: Терещенко просто не подошёл нашей команде
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал отказ от услуг российского нападающего Алексея Терещенко.

«Алексей – хороший игрок. Путь, которая выбрала команда, — молодость. Он просто не подошёл нашей команде.

Нравится ли мне этот путь? Я понимаю, в каком состоянии находится хоккей в Беларуси. Я впервые с этим столкнулся три года назад. Я не вижу здесь ничего, чтобы мне не нравилось. Любая хоккейная организация сталкивается с процессом омоложения.

Зачем мы приглашали ветеранов на просмотр? На самом деле мы хотели посмотреть, на каком уровне находятся Матерухин и Терещенко. Важно, чтобы был баланс между опытом и молодостью. Такой организованный баланс даст шанс на хорошее выступление в КХЛ», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Басков: Терещенко – отличный игрок, но нужно думать о будущем клуба и сборной
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент