Вудкрофт: Терещенко просто не подошёл нашей команде

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал отказ от услуг российского нападающего Алексея Терещенко.

«Алексей – хороший игрок. Путь, которая выбрала команда, — молодость. Он просто не подошёл нашей команде.

Нравится ли мне этот путь? Я понимаю, в каком состоянии находится хоккей в Беларуси. Я впервые с этим столкнулся три года назад. Я не вижу здесь ничего, чтобы мне не нравилось. Любая хоккейная организация сталкивается с процессом омоложения.

Зачем мы приглашали ветеранов на просмотр? На самом деле мы хотели посмотреть, на каком уровне находятся Матерухин и Терещенко. Важно, чтобы был баланс между опытом и молодостью. Такой организованный баланс даст шанс на хорошее выступление в КХЛ», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.